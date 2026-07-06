На півдні Криму – блекаут в усіх містах та районах

За перші дні липня Сили безпілотних систем ЗСУ пошкодили 38 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму і південних окупованих територіях, надалі у Криму оголосять каскадний обвал енергосистеми.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

"Кримський рубильник втомився на 38-му протягом шести діб липня кроці Птахів СБС. Окупанти Криму визнали блекаут усіх міст та районів "ЮБК" та у Сімферополі", – написав він у Facebook.

За його словами, з 1-го по 5 липня Птахи СБС "інтенсивно винесли 37 енерговузлів у Криму і південних окупованих територіях".

Вночі на 6 липня, під час масованого ракетного удару по Україні, силами та засобами Волелюбного Українського Птаху 1 ОЦ СБС, 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра", 412 обр "Немезис" та "Фенікс" завдано комплексного результативного удару по ключовому обʼєкту магістральної електромережі ПС 330 кВ "Сімферопольська" Сімферополь, АК Крим, і це вже 38-й енерговузел, зазначив Бровді.

Пізніше очікується каскадний обвал енергосистеми півострову, додав він.

"То лише початок деокупації. Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – написав Бровді у Facebook.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму були здійснені атаки на нафтогазовий термінал компанії "ТЕС" у Керчі, електропідстанції під Сімферополем та інші об'єкти.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що після нічних атак горять кілька електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.