Після атаки росіян призупинили будівництво ЖК "Урлівський-1" на Позняках

Внаслідок масованої атаки росіян на Київ у ніч на 6 липня, було пошкоджено будівельну ділянку ЖК "Урлівський-1", після чого будівельні роботи було зупинено.

Про це повідомляє ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

За повідомленням забудовника, потужна вибухова хвиля пошкодила огороджувальні конструкції будинків комплексу із різним ступенем інтенсивності. Було вибито вікна, пошкоджено оздоблення фасадів та стінові конструкції. Також постраждала будівельна техніка, задіяна на об'єкті.

Пошкоджений ЖК “Урлівський-1” Київміськбуд

На об'єкті тривають слідчі дії та фіксація руйнувань. Після їх завершення "Київміськбуд" обіцяє замовити незалежну експертизу щодо завданих збитків. Наразі будівництво ЖК призупинене.

Київміськбуд

Будівництво планують відновити після "завершення всіх юридичних процедур та отримання відповідного дозволу".

Київміськбуд

Будівництво ЖК "Урлівський-1" відновили лише у березні. Будувати ЖК почали ще у 2018 році.

Нагадаємо:

В ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

Якщо в збитті крилатих ракет та дронів ворога ППО показала дуже високий результат, то балістичної ракети не було збито жодної. Речник ПС Юрій Ігнат пояснив, чому це відбувається.

Основний удар був спрямований на Київ. Станом на 10 годину було відомо про 11 загиблих людей.

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки 6 липня зросла до 15. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки.