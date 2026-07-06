Дрони України атакували один з найбільших НПЗ та порти в РФ

У ніч на 6 липня українські дрони атакували Ярославль і Ленінградську область РФ, зокрема один із найбільших російських НПЗ і нафтоекспортні порти на Балтиці.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times з посиланям на місцеву владу.

За даними OSINT-аналізу, однією з ціль атаки став нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Це один із п'яти найбільших НПЗ Росії з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Місцева влада перекривала дорогу в районі НПЗ, але замовчала про пошкодження підприємства. До цього завод атакували 28 червня, а з грудня 2025 року по ньому завдали щонайменше п'ять ударів.

Також дрони атакували Ленінградську область. Місцева влада заявила про нібито збиті безпілотники та пошкодження інфраструктури на Лузькому полігоні, а також у морських портах Усть-Луга і Висоцьк.

У Висоцьку працює термінал "Лукойлу", через який у 2025 році пройшло майже 9 млн тонн нафтопродуктів, а також вугільний термінал і термінал "Новатека" з відвантаження скрапленого газу потужністю 820 тис. тонн на рік.

Крім того, після атаки дронів загорілося промислове підприємство в Дзержинському окрузі Калузької області. У цьому районі розташований найбільший у регіоні нафтохімічний об'єкт "Первый завод".

Оновлено об 12:10. Генштаб ЗСУ підтвердив удари по Ярославському НПЗ та портам у Ленінградській області РФ. Новина оновлена з підтвердження ГШ.

Довідка. Усть-Луга – один із найбільших нафтоекспортних портів Росії на Балтиці. Він відвантажує близько 700 тис. барелів нафти на добу, а за даними Reuters, у 2025 році експорт нафтопродуктів через порт перевищив 32,8 млн тонн.

Нагадаємо:

3 липня НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 2 липня.

У ніч на 2 липня у Нижньогородській області РФ після атаки українських безпілотників було пошкоджено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, пише "Коммерсантъ". Найсуворіший режим діє в Криму та Севастополі. Там вільний продаж бензину призупинили 21 червня, повністю перевівши АЗС на забезпечення екстрених та державних служб.

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

Також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.

На тлі дефіциту Росстат припинив публікувати бюлетень про споживчі ціни на бензин і дизельне паливо – російський уряд вніс відповідні зміни до федерального плану статистичних робіт.