У Раді повідомили, коли можуть скасувати пільгу на міжнародні посилки

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро до жовтня 2026 року.

Про це ЕП повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у кулуарах форуму "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи".

"До наступного перегляду (програми з Міжнародним валютним фондом – ЕП) має бути прогрес. Думаю, до жовтня у нас буде прогрес", – повідомив нардеп.

Водночас він визнав, що відповідно до тексту меморандуму, ухвалити законопроєкт Верховна Рада має до кінця липня 2026 року. Проте, за словами Гетманцева, зробити це неможливо, оскільки законопроєкт, який містить скасування пільги, ще не зареєстрував уряд.

Зі свого боку, заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на питання ЕП відмовилася повідомляти, коли саме уряд планує вносити відповідний законопроєкт до парламенту.

За словами Гетманцева, пільга на безподаткове ввезення міжнародних посилок повинна перестати працювати вже з 1 січня 2027 року. Тобто, від потенційного ухвалення законопроєкту (у жовтні) до набуття чинності його норм пройде менш ніж пів року. Водночас, відповідно до Податкового кодексу, парламент не має ухвалювати податкових змін менш ніж за пів року до моменту, коли вони мають запрацювати. Щоправда, ця норма майже ніколи не дотримується.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна потребує прийняття закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду, але існує великий ризик його неприйняття через відсутність підтримки з боку суспільства.

26 травня Рада провалила законопроєкт про скасування пільги на міжнародні посилки. За документ не набралося достатньо голосів, тож тепер уряду доведеться виносити на розгляд депутатів новий законопроєкт.