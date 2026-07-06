В "Укренерго" розповіли про наслідки для енергосистеми після масованої атаки РФ

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

За даними компанії, мова йде про Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області. Цілями російських ударів були, зокрема, об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і закликали стежити за повідомленнями обленерго.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.