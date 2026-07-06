РФ атакувала АЗС у Запоріжжі, поранені п’ятеро людей

Російські війська від ранку атакують автозаправні станції у Запоріжжі, внаслідок одного з ударів поранені п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед постраждалих жінка та 11-річний хлопчик. Їм надають медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Нагадаємо:

В останній тиждень удари росіян по АЗС в прифронтових областях набувають системного характеру. 1 липня постраждали п'ять станцій на Дніпропетровщині, а 3 липня – вдарили по АЗС на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині.

Вечері 1 липня, коли розпочиналась остання масштабна атака по Україні мережа автозаправних станцій WOG повідомила про закриття з 23:00 до 7:00 АЗС у Києві та Київській області. З того ж моменту АЗК WOG у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, а також на частині АЗК Полтавської області не працюють з 21:00 до 07:00.

8 серпня 2025 року росіяни били по нафтобазі азербайджанської SOCAR в Україні. Через 10 днів після повторного удару вона була знищена.

Мережа АЗС SOCAR належить найбільшій нафтогазовій корпорації Азербайджану – State Oil Company of Azerbaijan Republic. В Україні діяльністю автозаправних комплексів керує її дочірня компанія SOCAR Energy Ukraine.