Новини 30 вересня: наслідки атаки РФ на Чернігівщину, суд заблокував звільнення керівника "Укренерго"

Про що говорили сьогодні?

Про атаку РФ на Чернігівщину. Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівської області, в результаті чого десятки тисяч людей без світла.

Після нічного обстрілу рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.

Російська армія повторно обстріляла залізничну інфраструктуру в Чернігівській області.

Про очільника "Укренерго". Господарський суд міста Києва заборонив "Укренерго", а також усім без виключення реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення керівника та правління компанії.

Про КЗРК. Досягнуто домовленості між постачальником електроенергії та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату про продовження постачання електроенергії та підписано угоду на найближчий місяць.

Про зарплату. В Україні у серпні розмір середньої заробітної плати штатних працівників становив 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Ексклюзиви ЕП.

Аптеки відчули кадровий голод. Через дефіцит фармацевтів ліки продають люди без освіти

Державна служба з питань ліків почала перевірку мережі з найбільшою кількістю аптек. На черзі – інші гравці ринку. Що чи, точніше кажучи, кого вони шукають?

Нові податки, Defence City та перевірки Держпраці: що чекає на українців у жовтні

Огляд основних законодавчих змін та правил, за якими житимуть громадяни та бізнес з 1 жовтня.