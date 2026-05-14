Понад 2 тисячі родин Київщини знов зі світлом після ворожого обстрілу

Енергетики вже заживили понад 2,2 тис. родин Київщини, які залишилися без світла через ворожі обстріли.

Про це повідомляє ДТЕК.

За інформацією компанії, наразі без світла залишається ще понад 14 тис. родин. Ремонтні роботи продовжуються.

"Уночі область зокрема була під масованою ворожою атакою. Пошкоджені електромережі, обладнання та автотранспорт компанії", – зазначили в ДТЕК.

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.

У Києві внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.