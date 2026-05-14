РФ атакувала інфраструктуру ДТЕК у Києві: пошкоджено підстанцію, 29 автівок
У Києві внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо:
Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.