РФ атакувала інфраструктуру ДТЕК у Києві: пошкоджено підстанцію, 29 автівок

Віктор Волокіта — 14 травня, 12:59
У Києві внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо:

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.

