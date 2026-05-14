РФ атакувала інфраструктуру ДТЕК у Києві: пошкоджено підстанцію, 29 автівок

У Києві внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Росія 14 травня здійснила масштабний комбінований удар по України, постраждали підприємства, критична інфраструктура, енергетика та приватна власність.