Низка поїздів з/до Чернігова, Сум і Шостки затримуються через наслідки атаки РФ
Після нічного обстрілу рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Оперативна інформація про рух приміських поїздів у регіоні в телеграм-каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".
УЗ запевняє, що подбали про пересадки, стиковки й вибачальні "обіймашки" у застосунку. Крім того, World Central Kitchen сьогодні забезпечують обідами 600 пасажирів трьох найбільш затриманих поїздів.
Нагадаємо:
Росіяни вже тиждень атакують енергетичні обʼєкти Чернігівщини. 26 вересня повідомляли, що у Чернігівській області ворожі війська атакують енергетичні об'єкти, є влучання в декілька з них.
Вночі 30 вересня ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівської області, в результаті чого десятки тисяч людей без світла.