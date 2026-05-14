Військовий збір йтиме лише на зарплати ЗСУ: ВР підтримала закон у першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні закнопроєкт про спрямування військового збору на зарплати військовим

Верховна Рада ухвалила за основу законопрокєт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Про це стало відомо з засідання Верховної Ради.

Повна назва – "Закон про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету"

Відповідно до проєкту, кошти від військового збору з 1 січня 2027 року спрямовуватимуться у спецфонд, з якого вони йтимуть виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Законопроєкт ухвалили мінімальною кількістю голосів ‒ його підтримали 226 народних депутатів.

Передбачається, що щороку вдасться акумулювати понад 200 млрд грн, які спрямовуватимуться тільки на забезпечення військовослужбовців.

Подальше створення спецфонду передбачалося законопроєктом №15110, який був маяком Міжнародного валютного фонду та продовжив дію військового збору на три роки після завершення війни.

Тепер до законопроєкту внесуть правки, після чого його розлянуть у другому читанні.

6 травня Комітет з питань бюджету розглянув проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету і рекомендував прийняти його одразу за основу і в цілому.

14 квітня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.