Військовий збір йтиме лише на зарплати ЗСУ: ВР підтримала закон у першому читанні
Верховна Рада ухвалила за основу законопрокєт №15167 щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.
Про це стало відомо з засідання Верховної Ради.
Повна назва – "Закон про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету"
Відповідно до проєкту, кошти від військового збору з 1 січня 2027 року спрямовуватимуться у спецфонд, з якого вони йтимуть виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.
Законопроєкт ухвалили мінімальною кількістю голосів ‒ його підтримали 226 народних депутатів.
Передбачається, що щороку вдасться акумулювати понад 200 млрд грн, які спрямовуватимуться тільки на забезпечення військовослужбовців.
Подальше створення спецфонду передбачалося законопроєктом №15110, який був маяком Міжнародного валютного фонду та продовжив дію військового збору на три роки після завершення війни.
Тепер до законопроєкту внесуть правки, після чого його розлянуть у другому читанні.
Нагадаємо:
6 травня Комітет з питань бюджету розглянув проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету і рекомендував прийняти його одразу за основу і в цілому.
14 квітня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.