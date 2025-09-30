Українська правда
На Чернігівщині відключення світла після атак ворога

Володимир Тунік-Фриз — 30 вересня, 09:14
На Чернігівщині відключення світла після атак ворога
На Чернігівщини відключення світла після атак ворога
Getty Images, Ілюстративне фото

Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівської області, в результаті чого десятки тисяч людей без світла.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Ніжинський район атакували ворожі безпілотники, попередньо, «герані». На місцях влучень виникли пожежі - займання ліквідували. Був приліт по обʼєкту енергетичної інфраструктури", – зазначив він.

Після обстрілу більше 26 тисяч абонентів у Бобровиці (Чернігівська область) і прилеглих населених пунктах - без електропостачання. Енергетики вже працюють - відновлювальні роботи тривають.

Усього за минулу добу ворог 20 разів атакував Чернігівщину. Вибухи гриміли в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

Нагадаємо:

Росіяни вже тиждень атакують енергетичні обʼєкти Чернігівщини. 26 вересня повідомляли, що у Чернігівській області ворожі війська атакують енергетичні об'єкти, є влучання в декілька з них.

