На Запоріжжі дрон вдарив по поїзду: є поранені

У Запорізькій області ворожий БПЛА вдарив поблизу одного з вагонів приміського поїзда, поранення дістали двоє пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В "Укрзалізниці" заявили, що моніторинговий центр завчасно попередив локомотивну бригаду про повітряну загрозу. Після цього поїзд зупинили і почали евакуацію пасажирів.

Через брак часу двоє людей не встигли залишити вагон і зазнали осколкових поранень. Їм надали першу допомогу та передали медикам. Залізничники супроводжують постраждалих у медзакладі.

