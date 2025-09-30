Армія РФ вдруге за добу атакувала залізницю на Чернігівщині: є знеструмлення

Російська армія повторно обстріляла залізничну інфраструктуру в Чернігівській області.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку. Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже - із затримками", - йдеться в повідомленні.

Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми - Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням, інформує УЗ.

Слідкувати за затримками можна за посиланням: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Нагадаємо:

Вночі 30 вересня ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівської області, в результаті чого десятки тисяч людей без світла.

Після нічного обстрілу рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки.