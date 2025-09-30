Ризиків катастрофи немає: на Криворізький ЗРК продовжуватимуть постачати електроенергію – Вілкул

Досягнуто домовленості між постачальником електроенергії та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату про продовження постачання електроенергії та підписано угоду на найближчий місяць.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Тобто зараз ризиків технологічної катастрофи немає. Обленерго підтвердило, що відключення скасовується. Важливо, щоб далі КЗРК виконувало свої зобов'язання, а постачальник поводився адекватно", – наголосив він.

За його словами, "ця епопея триває вже півроку і вирішувати проблему стає дедалі все складніше".

Нагадаємо:

Напередодні міський голова Кривого Рогу направив термінове звернення президенту Володимиру Зеленському у зв'язку із загрозою техногенної катастрофи.

Йшлось, що кризова ситуація у місті може скластися через заборгованість АТ "Кривбасзалізрудком" за спожиту електроенергію перед постачальником – ТОВ "ТВІЙ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК". З 29.09.2025 електропостачання може бути зупинено.

"Це – конфлікт між суб’єктами господарювання, на яких, згідно із законом, у міста немає впливу. Але він стосується всього міста та його мешканців", – зазначалось у зверненні.

Надзвичайно небезпечним наслідком припинення електропостачання є зупинка технологічного процесу відкачування шахтних вод. Що може спричинити підняття рівнів підземних вод, затоплення відпрацьованого простору й підземних порожнин від видобутку залізних руд, розширення зон зсувів поверхні й утворення провалів.

Під землю можуть піти житлові будинки, підприємства, об’єкти критичної інфраструктури і навіть цілі мікрорайони. Також ситуація з водопостачанням могла дуже ускладнитися.