Комітет Ради позачергово розгляне проєкт про підняття зарплат поліцейським

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні розгляне законопроєкт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Проєкт пропонує внести зміни до статті 94 Закону України "Про Національну поліцію" та встановити, що грошове забезпечення поліцейських повинно гарантувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків.

Чинна редакція Закону не має жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських – лише те, що воно визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.

Проте згідно з проєктом, забезпечення повинне враховувати характер, інтенсивність та небезпечність роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.

Зараз поліцейські заробляють у середньому 25 тис. грн на місяць. Засідання комітету відбудеться 5 травня о 15:30.

Законопроєкт перебуває у Раді з 2022 року, а 12 березня 2025 року його ухвалили в першому читанні з умовою про доопрацювання.