Суд заблокував звільнення керівника "Укренерго" за заявою Міненерго

Господарський суд міста Києва заборонив "Укренерго", а також усім без виключення реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення керівника та правління компанії.

Ухвалу суду розмістив у Телеграм народний депутат Ярослав Железняк

Рішення прийняте 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

Як повідомлялося, 26 вересня Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови "Укренерго".

Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт.

Всі члени правління "Укренерго" отримали статус в.о.

Це рішення пояснили позицією Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та втратою довіри зі сторони наглядової ради до Зайченка.

Нагадаємо:

У Міністерстві енергетики заявили, що не отримували повідомленні про звільнення Віталія Зайченка з посади очільника НЕК "Укренерго"

Національна комісія з регулювання енергетики НКРЕКП перевірить законність звільнення голови "Укренерго" та всіх членів правління компанії.