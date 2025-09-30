В Україні зменшилася середня зарплата: в яких регіонах отримують найбільше та найменше

В Україні у серпні розмір середньої заробітної плати штатних працівників становив 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Про це свідчать дані Держстату.

Найвищі середні зарплати - у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), на авіаційному транспорті - 57 582 грн, у сфері фінансів і страхової діяльності - 52 269 грн.

Найнижчі - в освіті (14 432 грн), у працівників бібліотек, архівів та музеїв - 14 379 грн та у сфері мистецтва та розваг - 14 015 грн.

Найвищий розмір середньої зарплати зафіксовано у Києві - 39 535 грн, Луганській області - 32 541 грн, Дніпропетровській області - 26 779 грн.

Найнижчий - у Чернівецькій області - 18 451 грн та у Кіровоградській області - 18 778 грн.

Нагадаємо:

У липні середній розмір заробітної плати становив 26 499 грн, або на 588 грн більше, ніж у серпні.