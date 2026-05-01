Мінфін оприлюднив дані про найбільші зарплати в держорганах

В Україні середній рівень нарахованої оплати у березні 2026 року для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн, для обласного рівня - 35,8 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

Найбільші середні зарплати в держорганах отримують в Антимонопольному комітеті України.

Зазначається, що рівень заробітної плати держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством.

Також повідомляється, що загальна чисельність працівників державних органів, яким фактично нарахована заробітна плата за березень 2026 року, становила 165,4 тис. осіб (на 2,2 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

З них: 108 тис. осіб — у центральних органах виконавчої влади усіх рівнів, 23,2 тис. осіб — у місцевих державних адміністраціях, 34,2 тис. осіб — в органах судової влади.

У період з березня 2025 року по березень 2026 в Україні найбільше зросла зарплата у копірайтера в категорії реклама/дизайн/PR – з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що є найвищим показником серед усіх проаналізованих вакансій.