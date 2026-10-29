Новини 29 жовтня: підвищення облікової ставки

Про борги: в Україні підвищили поріг заборгованості, до якого не можна звертати стягнення на єдине житло боржника, – із приблизно 170 тисяч до понад 430 тисяч гривень.

Про санкції: Москва обговорює з адміністрацією Дональда Трампа скасування американських санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій, заявив помічник правителя РФ Юрій Ушаков.

Про Конотоп: у Конотопі відновили електропостачання після блекауту внаслідок російських ударів у ніч на 24 жовтня.

Про дизель: середні ціни на дизельне пальне в США зросли на 7 центів з моменту укладення угоди президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизелю.

Про бронювання: Кабінет міністрів оновив правила бронювання працівників від мобілізації, зокрема встановив нові квоти для енергетики та оборонно-промислового комплексу.

Про бензин в Росії: у регіонах Росії почали скасовувати обмеження на продаж бензину після того, як президент США Дональд Трамп вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.

Про ставку: Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% до 16,5%.

Про економіку: Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року українська економіка скоротиться на 0,4%. Раніше там прогнозували зростання на 1,8%.

НБУ підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%, наступного року вона сповільниться до 7,3% рік до року.

Про укриття: Кабінет міністрів продовжив термін облаштування бізнесами укриттів.

Про енергетику: молдовська державна компанія АТ "Енергоком" законтрактувала перші 2 млн кубометрів природного газу у приватних українських видобувників за ціною, нижчою за базову на європейському ринку.

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