Після вимог Трампа не бити по НПЗ у РФ почали знімати ліміти на бензин

У регіонах Росії почали скасовувати обмеження на продаж бензину після того, як президент США Дональд Трамп вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на матеріал "Известий".

За наведеними підрахунками, у жовтні ліміти скасували у 13 регіонах РФ, а також в окупованих Криму та Севастополі.

Про відновлення переробки російськими НПЗ 27 жовтня повідомляло Reuters. За оцінкою трьох галузевих співрозмовників агентства, у другій половині жовтня вона зросла приблизно на 25% порівняно з початком місяця – до 5 млн барелів на добу.

Агентство тоді пов'язувало зростання переробки з припиненням регулярних атак на заводи РФ.

Що передувало?

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, у перші вісім місяців 2026 року удари по російських НПЗ відбувалися в середньому раз на три дні.

13 вересня Трамп публічно закликав Зеленського припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизелю. Після оголошеного ним 11 жовтня "енергетичного перемир'я" Україна зробила кількаденну паузу.

15 жовтня Зеленський заявив про відновлення ударів, оскільки Росія продовжувала атакувати українську енергетику. Того ж дня під удар потрапив Рязанський НПЗ, а 16 жовтня повідомлялося про атаку на підприємство під Сургутом, яке моніторингові канали ідентифікували як завод із переробки газового конденсату.

Reuters 27 жовтня повідомило про перерву в регулярних атаках, навівши заяву російської влади про відсутність нових ударів по НПЗ після 16 жовтня

Нагадаємо:

Володимир Зеленський 28 жовтня заявив, що українські військові не отримували наказу припинити відповіді на російські удари, хоча останніми днями намагалися діяти "трішечки обережніше".