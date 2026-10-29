РФ домагається зняття санкцій США з інвестфонду спецпредставника Путіна

Москва обговорює з адміністрацією Дональда Трампа скасування американських санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій, заявив помічник правителя РФ Юрій Ушаков.

Про це повідомляє Reuters, яке наводить його слова з російських інформагентств.

За словами Ушакова, зняття обмежень активно домагається керівник фонду та спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

"Така розмова ведеться. Вона вже якийсь час триває. Яким буде результат – я не знаю", – сказав Ушаков.

Раніше The New York Times писала, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти фонду. За даними видання, російські посадовці порушували це питання під час переговорів про участь фонду в постачанні російського дизелю до США.

У жовтні Вашингтон уже тимчасово послабив санкції на російське пальне після домовленості Трампа з Путіним про збільшення постачань дизелю на американський і світовий ринки.

Нагадаємо:

Демократи в Конгресі США готуються до можливого розслідування дизельної угоди Трампа з Путіним. Вони закликали великі банки та порти зберегти документи щодо операцій із російським пальним і поставили під сумнів законність домовленостей.