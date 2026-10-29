Економіка увійшла в рецесію: НБУ очікує падіння ВВП

Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року українська економіка скоротиться на 0,4%. Раніше там прогнозували зростання на 1,8%.

Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив під час брифінгу з питань монетарної політики 29 жовтня.

Основною причиною перегляду прогнозу у Нацбанку називають посилення російських ударів по українському бізнесу та блокування морського експорту. Зокрема, така ескалація у війні вже призвела до того, що у третьому кварталі цього року ВВП скоротився на 0,5%, зазначають у регуляторі.

"Така динаміка зумовлювалася передусім наслідками блокади морських портів і російських атак на виробничі потужності та логістику. Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства. Водночас погіршилася динаміка й інших галузей промисловості, торгівлі та сільського господарства", – зазначають в НБУ.

Там оцінили, що лише інтенсифікація російських ударів по бізнесу призвела до скорочення ВВП на 1,9 відсоткового пункту.

"Ураховуючи наслідки руйнувань, НБУ прогнозує повільне відновлення економічного зростання у 2027–2028 роках. Пожвавленню економічної активності сприятимуть, зокрема, державні та приватні інвестиції в оборонну промисловість, локалізація виробництва озброєння за рахунок Ukraine Support Loan та проєкти з відновлення критичної інфраструктури", – вважають у регуляторі.

Нагадаємо:

Напередодні у Мінекономіки зазначили, що виробництво металургійної продукції в Україні у вересні впало на 80% після атак РФ, що вразили 7 доменних печей: 5 на підприємствах "Метінвесту" та 2 на "АрселорМітталу".