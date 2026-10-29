В Україні оновили поріг, коли за комунальні борги можуть забрати житло

В Україні підвищили поріг заборгованості, до якого не можна звертати стягнення на єдине житло боржника, – із приблизно 170 тисяч до понад 430 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Поріг збільшили з 20 до 50 мінімальних зарплат – у 2026 році це 432 350 грн, уточнювали у відомстві. Водночас навіть перевищення цієї суми не означає автоматичного стягнення квартири чи будинку.

За розрахунком Мін'юсту, якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тисяч гривень, для накопичення такого боргу потрібно не платити близько шести років.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко заявив, що комунальних боржників із такими сумами "буквально одиниці".

Також закон гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях є окремі гарантії.

Нагадаємо:

У вересні стало відомо про майже 25 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за воду, відкритих від початку 2026 року.