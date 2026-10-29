Нові правила бронювання: що буде з критичними підприємствами?

Кабінет міністрів оновив правила бронювання працівників від мобілізації, зокрема встановив нові квоти для енергетики та оборонно-промислового комплексу.

Про те, що передбачають нові правила бронювання, "Економічна правда" розібрала у відео "ЕП. Голос автора".

Ліміти

Для підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу ліміт бронювання зрештою встановили на рівні 95% замість запропонованих раніше 85%. В окремих випадках ліміт може перевищувати 95% — за рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Підприємства житлово-комунального господарства, зокрема теплокомуненерго та водоканалів, залишились з лімітом у 75%.

При цьому загальна основа для розрахунку квоти не змінилася: стандартний ліміт становить 50% військовозобов'язаних працівників. Але в окремих випадках можна бронювати більше.

Крім того, уряд створив Координаційний центр з організації бронювання. Він має брати участь у розгляді пропозицій щодо збільшення квот понад 50%.

Критичність підприємств

Міністерства та обласні адміністрації протягом десяти днів переглянуть критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Після цього вони мають перевірити, чи відповідають цим критеріям компанії, які вже отримали такий статус.

Якщо підприємство визнали критичним за критерієм, який вирішили скасувати, його статус також мають анулювати. Водночас решта рішень про критичність залишаються чинними, якщо їх окремо не скасували.

Хто і за якими критеріями вирішуватиме, чи збільшувати квоту підприємству понад 50% та як не втратити критичність, дивіться у відео-експлейнері ЕП.

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Нагадаємо:

Уряд проголосував за постанову про нові правила бронювання 23 жовтня. Вона набула чинності з моменту публікації 26 жовтня.