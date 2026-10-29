Уряд висунув вимоги по укриття для бізнесу

Кабінет міністрів продовжив термін облаштування бізнесами укриттів до 4 березня наступного року.

Про це написав премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Премʼєр написав, що уряд оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги. Бізнес-асоціаціям представили зміни до чинного порядку.

"Ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни.

Хочу нагадати, що два місяці тому Уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей", – написав Корецький.

Тепер до 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог. За результатами уряд ухвалить рішення.

Від бізнесу вимагають облаштувати принаймні найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття.

Вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об'єкті.

Укриття не обов'язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване.

Нагадаємо:

У жовтні у Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту, найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів.