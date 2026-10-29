Молдова купила перший газ у приватних компаній України

Молдовська державна компанія АТ "Енергоком" законтрактувала перші 2 млн кубометрів природного газу у приватних українських видобувників за ціною, нижчою за базову на європейському ринку.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан, передає видання Moldova1.

За словами прем'єр-міністра Молдови, угоду уклали на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ) після того, як приватним компаніям в Україні тимчасово дозволили експортувати до 15% власного видобутку.

"Різниця порівняно зі спотовою ціною становить приблизно 10 євро", - наголосив Тофан.

"Це невеликі обсяги, близько 2 млн кубометрів, але ми хотіли перевірити, чи можемо ми закуповувати газ з України дешевше та розірвати вже укладені контракти, адже, як ви знаєте, ми вже забезпечили 90% потреб на цю зиму. Механізм спрацював, ми заробили гроші", — додав він

Республіка Молдова веде переговори з Україною щодо закупівлі природного газу, оскільки влада у Кишиневі шукає вигідніші контракти та альтернативні джерела постачання.

11 жовтня Тофан заявив, що газ з України може стати варіантом для Республіки Молдова після скасування обмежень на експорт.

Надлишкові обсяги України, які оцінюються приблизно в 500 млн кубічних метрів, були б достатніми для забезпечення потреб на регульованому ринку Молдови протягом одного газового року.

Паралельно влада Кишинева веде перемовини з постачальниками з Азербайджану, Катару та Туркменістану.

Нагадаємо:

Після кількох місяців обговорень Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу – вперше з початку великої війни. Відповідне рішення уряд ухвалив 7 жовтня.