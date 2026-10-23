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Уряд найняв Ротшильдів продавати Сенс Банк та Укргазбанк

Володимир Тунік-Фриз — 23 жовтня, 20:22
Уряд найняв Ротшильдів продавати Сенс Банк та Укргазбанк
Уряд найняв Ротшильдів продавати Сенс Банк та Укргазбанк

Міністерство фінансів України, АБ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк" та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co, підписали тристоронні договори про надання послуг фінансового радника з підготовки до продажу державного пакета акцій двох банків.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів.

Rothschild & Co обрано за результатами конкурсного відбору. Компанія надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією.

Відповідно до договорів радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема:

  • скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу;
  • підготує інформацію про банки для потенційних інвесторів;
  • представить банки на міжнародному ринку та залучатиме інвесторів;
  • сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів акцій.

Залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

"Підписання договорів із фінансовим радником є кроком у підготовці до приватизації та не означає зміни власника банків.

Укргазбанк і Сенс Банк працюють у звичайному режимі, виконують зобов'язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і забезпечують безперервність банківських послуг", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.

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фінанси

Уряд найняв Ротшильдів продавати Сенс Банк та Укргазбанк
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