Уряд найняв Ротшильдів продавати Сенс Банк та Укргазбанк
Міністерство фінансів України, АБ "Укргазбанк", АТ "Сенс Банк" та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co, підписали тристоронні договори про надання послуг фінансового радника з підготовки до продажу державного пакета акцій двох банків.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів.
Rothschild & Co обрано за результатами конкурсного відбору. Компанія надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією.
Відповідно до договорів радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема:
- скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу;
- підготує інформацію про банки для потенційних інвесторів;
- представить банки на міжнародному ринку та залучатиме інвесторів;
- сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів акцій.
Залучення фінансового радника є одним із ключових етапів підготовки до приватизації, передбачених Законом України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".
"Підписання договорів із фінансовим радником є кроком у підготовці до приватизації та не означає зміни власника банків.
Укргазбанк і Сенс Банк працюють у звичайному режимі, виконують зобов'язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і забезпечують безперервність банківських послуг", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку.