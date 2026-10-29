НБУ підвищив облікову ставку до 16,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% до 16,5%.

Відповідне рішення ухвали під час засідання правління НБУ 29 жовтня, повідомили під час брифінгу з питань монетарної політики.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки", – повідомили у Нацбанку.

У регуляторі пояснюють необхідність підвищити ключову ставку підтримкою гривні та цінової стабільності в умовах, коли обсяги експорту скорочуються під впливом російських атак.

Крім цього, у Нацбанку суттєво погіршили свій макроекономічний прогноз. Зокрема, наразі там очікують, що українська економіка у 2026 році впаде на 0,4% (раніше очікувалося зростання на рівні 1,8%), а інфляція сягне 12,5% (проти 10%, які очікувалися раніше).

Оновлений макропрогноз НБУ (у дужках зазначено значення попереднього макропрогнозу) НБУ

Погіршення своїх очікувань у Нацбанку пов'язують з посиленням російських ударів по українському бізнесу, а також блокадою морської логістики, яка призвела до суттєвого падіння обсягів експорту.

Крім цього, через затримку з виконанням Україною низки реформ, затримувалася й міжнародна фінансова допомога, що також впливає на стабільність гривні та, зрештою, сприяло ухваленню рішення про посилення монетарної політики.

Разом з цим, у Нацбанку вважають, що підвищення облікової ставки не має призвести до подальшого уповільнення економіки.

"Цінова стабільність є необхідною передумовою для відновлення стійкого економічного зростання та сталого розвитку кредитування. Помірне підвищення облікової ставки є виваженим рішенням, яке дає змогу зберегти баланс між контролем за інфляцією та підтримкою економіки", – йдеться у повідомленні НБУ.

Там наполягають, що сфокусовані на подальшій підтримці кредитування в Україні. Зокрема, ухвалюють відповідні пакети регуляторних змін, спрямовані на підтримку підприємств оборонної промисловості, енергетики, сільського господарства та торгівлі.

Облікова ставка НБУ впливає на рівень ставок в економіці: чим вищою вона є, тим вищими стають ставки за кредитами та депозитами. Зокрема, від облікової ставки залежить розмір ставки за депозитними сертифікатами (у які можуть вкладатися банки) та кредитами рефінансування.

Підвищуючи облікову ставку, НБУ заохочує економічних агентів більше відкладати коштів та менше їх витрачати, зокрема брати кредити. Це сповільнює темпи обертання грошової маси та призводить до зниження цін.

Нагадаємо:

17 вересня НБУ підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%, реагуючи на посилення російських атак на український бізнес та інфляційного тиску.

30 липня Правління НБУ підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.