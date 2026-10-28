Голова правління UniCredit Падоан піде після закінчення терміну

Другий за величиною банк Італії UniCredit повідомив у середу, що голова правління П'єр Карло Падоан (76 років) піде у відставку з цієї посади після закінчення терміну повноважень з особистих причин.

Про це повідомляє Reuters.

Мандат Падоана та решти членів ради директорів UniCredit, включаючи генерального директора Андреа Орселя, закінчується на початку 2027 року, і акціонери мають призначити новий склад ради під час зборів, на яких затверджуватимуться результати діяльності за 2026 рік.

Падоан, колишній міністр економіки Італії, приєднався до UniCredit у квітні 2021 року, коли Орсель вперше очолив компанію.

У 2024 році Падоан забезпечив собі переобрання на трирічний термін, хоча UniCredit розглядав можливість його заміни з метою поліпшення напружених відносин з правоцентристським урядом Італії.

Падоан обіймав посаду міністра за кількох послідовних лівоцентристських урядів.

Отримавши контроль над Commerzbank з майже 50 % його акцій шляхом ворожої поглинальної пропозиції, UniCredit тепер стикається з викликом щодо досягнення запланованої економії коштів у німецького конкурента та просування до повної інтеграції, що вимагає від нього викупу решти акцій, що належать Берліну.

Падоан буде тісно співпрацювати з номінаційним комітетом банку для визначення відповідного наступника, повідомили в UniCredit.

Правила корпоративного управління UniCredit надають ⁠раді директорів, що йде у відставку, повноваження представити список кандидатів на заміну.

Однак зміни до закону, що регулює порядок призначення ⁠спадкоємців радами директорів, які йдуть у відставку, знеохотили такі компанії, як страховик Generali від подання списків кандидатів до ради директорів, оскільки нові правила можуть призвести до непередбачуваних ​і потенційно хаотичних наслідків.

Нагадаємо:

Правитель РФ Владімір Путін схвалив реорганізацію російського дочірнього підприємства італійського банку UniCredit та подальший продаж новоствореного підрозділу, як свідчить указ, опублікований у понеділок на сайті уряду Росії.