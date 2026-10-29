Дизельна угода Трампа з Путіним не вплинула на ціни на пальне в США – WSJ

Ціни на дизель в США продовжують зростати попри угоду з Путіним

Середні ціни на дизельне пальне в США зросли на 7 центів з моменту укладення угоди президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизелю.

Про це пише Wall Street Journal.

За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна галона дизелю в США у середу сягнула 6,35 дол. (близько 1,68 дол. за літр), тоді як на момент оголошення Трампом про угоду вона становила 6,28 дол. за галон.

9 жовтня Трамп писав, що Росія має поставити понад 300 тис. тонн дизельного пального на ринки США та світу в жовтні, ще 500 тис. тонн у листопаді та 1 млн одразу після цього.

Водночас видання стверджує, що аналітики залишаються скептичними щодо того, що ця угода може сприяти зниженню високих цін на дизель у світі та в США.

Експерти додають, що Росія, можливо, не зможе експортувати обіцяну кількість дизельного через поганий стан своїх нафтопереробних заводів та експортні обмеження.

Навіть якщо це вдасться, обіцяні обсяги забезпечать лише частку світового дефіциту. Вони становлять трохи більше ніж 100 тис. барелів на день у жовтні та приблизно 125 тис. барелів на день у листопаді. У 2025 році Росія могла відвантажувати близько 800 тис. барелів на день.

Нагадаємо:

22 жовтня перший танкер із 40 тис. тонн російського дизелю вирушив до Нью-Йорка. очікується, що судно прибуде до США 7 листопада. Пізніше додалося ще два танкери.

Один з цих трьох танкерів перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.