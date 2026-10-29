Нацбанк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%, наступного року вона сповільниться до 7,3% рік до року.

Про це повідомили у Національному банку України.

За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, – ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

"Інфляція повернеться до сповільнення у 2027 році в міру вичерпання ефектів від подорожчання пального та завдяки заходам монетарної політики НБУ", – прогнозує НБУ.

У 2027 році інфляція сповільниться до 7,3% р/р. Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики.

"НБУ й надалі підтримуватиме привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку, що обмежуватиме ціновий тиск. Інфляцію також стримуватиме вірогідне охолодження внутрішнього попиту та ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак", – зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

"Ціновий тиск суттєво посилився через наслідки російських атак на бізнес і логістику та здорожчання пального. Інфляція надалі зростала й помітно перевищила попередній прогноз НБУ: загальна інфляція у вересні – 10,0% р/р, а базова – 8,8% р/р", – зазнають у НБУ.

Ці тенденції зберігалися й у жовтні. У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а в банків та аналітиків вони відчутно погіршилися.

Інфляційні ризики, пов'язані, зокрема, зі зростанням виробничих витрат та зниженням пропозиції товарів та послуг, посилися.

Крім того, зберігаються ризики порушення ритмічності та/або зміни обсягів міжнародного фінансування, а також ризики, пов'язані з війною на Близькому Сході, насамперед з вищими цінами на нафту.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 16% до 16,5%.

Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року українська економіка скоротиться на 0,4%. Раніше там прогнозували зростання на 1,8%.