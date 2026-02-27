Новини 25 лютого: нова угода з МВФ

Про МВФ: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів США.

Детальніше про МВФ: Україна до кінця лютого 2026 року має впровадити рекомендації щодо посилення процесу призначення членів наглядових рад держкомпаній, а до кінця березня прийняти пакет податкових заходів на 2026–27 роки та призначити нового постійного голову Державної митної служби.

Про корупцію на Трипільській ТЕС: правоохоронці ліквідували масштабну схему привласнення понад 50 млн грн під час аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції (Київська область), які були виділені після російських обстрілів.

Про атаки РФ на Одещині: росіяни у ніч на 27 лютого вчергове обстріляли портову та припортову інфраструктуру на Одещині.

Свириденко про "фінансову трагедію": прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд не очікує "жодної катастрофи" у квітні з фінансуванням держбюджету, попри дискусії навколо дефіциту коштів та виконання умов міжнародних партнерів.

Про справу "Мідас" : підрядники "Енергоатома", які платили відкати у схемі Міндіча, можуть уникнути кримінальної відповідальності — але лише якщо самі прийдуть у НАБУ із зізнанням раніше, ніж детективи встановлять факт хабаря.

Про перемирʼя на ЗАЕС: Україна та Росія за посередництва МАГАТЕ домовилися про місцеве тимчасове перемир'я, щоб відновити резервне електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Про бізнес: компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняє "Ливарно-механічний завод".

Про атаку росіян на Сумщину: російські окупанти 27 лютого атакували аграрне підприємство у Щосткинському районі Сумської області.

Про ПДВ: у новій угоді з МВФ зазначено, що Україна розглядає підвищення ставки ПДВ як найефективніший метод у разі збільшення дефіциту державного бюджету.

Про Адаріча: сина померлого у Мілані українського ексбанкіра Олександра Адаріча, заарештували – його звинувачують у викраденні з обтяжуючими обставинами, що призвело до смерті.

Ексклюзив ЕП:

Як живе місто за шість кілометрів від кордону з Білоруссю

Славутич народився як місто атомників і досі живе в тіні ЧАЕС, яка вже чверть століття не виробляє електроенергію. Чи зможе наймолодше місто України знайти нову економічну опору між блекаутами і втратою інфраструктурних зв'язків?