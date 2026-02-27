Домовленість із МВФ: Україна може підвищити ПДВ

У новій угоді з МВФ зазначено, що Україна розглядає підвищення ставки ПДВ як найефективніший метод у разі збільшення дефіциту державного бюджету.

Про це йдеться у спільному документі України та МВФ.

В документі зазначено, що бюджет України продовжує бути дефіцитним, економічні фактори внаслідок війни можуть вплинути на його виконання, йдеться у повідомленні.

"Влада залишається готовою підвищити податки, якщо це буде необхідно, і вважає підвищення основної ставки ПДВ найефективнішим варіантом у такій надзвичайній ситуації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів США.

Україна до кінця лютого 2026 року має впровадити рекомендації щодо посилення процесу призначення членів наглядових рад держкомпаній, а до кінця березня прийняти пакет податкових заходів на 2026–27 роки та призначити нового постійного голову Державної митної служби.