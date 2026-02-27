Заарештовано сина померлого у Італії ексбанкіра Адаріча

Сина померлого у Мілані українського ексбанкіра Олександра Адаріча, заарештували – його звинувачують у викраденні з обтяжуючими обставинами, що призвело до смерті.

Як повідомляє медіа, поліція в рамках розслідування прокуратури Мілана заарештувала в Барселоні сина Адаріча. Як повідомлялося раніше, 23 січня український ексбанкір випав з вікна готелю в Мілані.

34-річний син нібито "сприяв" викраденню батька, щоб змусити його "переказати 250 тисяч євро в криптовалюті, пише ANSA.

"У розшуку наразі щонайменше ще чотири особи. Син нібито заманив батька в пастку разом з іншими особами, на яких зараз зосереджено розслідування поліції", – говориться у публікації.

"Ці особи, ймовірно, вже давно займаються подібними вимаганнями грошей у криптовалюті. Необхідно перевірити, чи було вбито 54-річного чоловіка, а потім викинуто з вікна", – пише видання.

Розслідуванн встановило, що підозрюваний, переконавши свого батька-бізнесмена, з яким вони працювали у сфері фінансів та інвестицій, поїхати до Мілана на "робочу зустрічі". Поліція стверджує, що сам син сприяв викраденню батька, щоб змусити його переказати 250 000 євро в криптовалюті.

Поліція також вважає, що він "відповідальний за падіння з вікна квартири" колишнього банкіра. Розслідування встановило, що син Адаріча був єдиною особою, яка перебувала в кімнаті в момент того падіння з четвертого поверху.

Також поліція проаналізувала записи камер відеоспостереження та телефонні розмови і встановили "роль сина у смерті батька".

У розслідуванні, у співпраці з Європолом та Євроюстом, також брали участь іспанські поліцейські.Слідчі допитали сина Адаріча. Він розповів малоймовірну версію, а саме, що його та батька викрали в цій квартирі кілька осіб, але йому сказали повернутися до Іспанії, не повідомляючи про те, що сталося.

"За даними судово-медичної експертизи, на тілі його батька були сліди насильства на шиї та зап'ястях, що свідчить про те, що його могли зв'язати та побити", – говориться у публікації.

Раніше повідомлялося, що італійська поліція розслідує смерть ексголови правління "Укрсиббанку", ексвласника банку "Фідобанк" та інших фінустанов Олександра Адаріча, який минулої п'ятниці випав з вікна готелю т у Мілані.

У 2021 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляв, що ексвласник банку Олександр Адаріч вивів з установи мільярди гривень та якісні активи. Унаслідок цього реальна вартість активів виявилася майже в п'ять разів меншою за вартість "на папері".

Колишній власник "Фідобанку" у 2013 році використовував кошти вкладників для купівлі "Ерсте банку". Крім цього, нібито для поліпшення фінансового стану банк надав 1,5 млрд грн кредиту підконтрольній факторинговій компанії, директорами яких були працівники служби безпеки "Фідобанку".

Ці ж компанії напередодні банкрутства установи викупили в неї кредити, які вчасно обслуговувалися. Тобто позичальники платили вже не банку, а пов'язаним з його менеджерами особам.