Податкові зміни та глава Держмитслужби: які зобовʼязання України у новій програмі МВФ

Україна до кінця лютого 2026 року має впровадити рекомендації щодо посилення процесу призначення членів наглядових рад держкомпаній, а до кінця березня прийняти пакет податкових заходів на 2026–27 роки та призначити нового постійного голову Державної митної служби.

Такі три найближчих структурних маяки нової програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, згідно з текстом меморандуму України про економічну та фінансову політику, який опублікував МВФ на своєму сайті 27 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

Всього маяків 12, у тому числі з попередньої програми залишився постійний маяк, що будь-які несистемні банки, що переходять у державну власність, не будуть рекапіталізовані за рахунок бюджетних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів для врегулювання у разі порушення пруденційних вимог, як це нещодавно Нацбанк зробив з "PIN банк" та "МоторБанк".

Щодо податкових змін, то зазначається, що мова йде про скасування податкових пільг для імпорту через поштові посилки невеликої вартості; скасування пільг з ПДВ для спрощених режимів оподаткування шляхом введення обов'язкової реєстрації платниками ПДВ з 1 січня 2027 року спрощенців, оборот яких перевищує загальний поріг реєстрації платників ПДВ.

"Ми скасуємо можливості зловживання системою спрощеного оподаткування (ST) з метою ухилення від сплати податку на доходи.

Поріг буде підвищено помірно, але він не перевищуватиме 4 млн грн", – йдеться у меморандумі, поданому українською стороною.

Окрім подачі до парламенту законопроєкту про внесення змін до визначення поняття "зайнятість" у Трудовому кодексі, що було prior actions програми, планується також посилити контроль за дотриманням цього визначення з боку інспекції праці; застосовувати нові правила зайнятості, щоб запобігти ухиленню від сплати податків на особисті доходи, пов'язані з прихованою зайнятістю, та у 2026 році подати до парламенту поправки до Податкового кодексу, щоб виключити з другої групи платників спрощеного оподаткування певні види діяльності, які несуть високий ризик приховування трудових відносин (зокрема ІТ-послуги, консультаційні послуги в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, маркетингу, інженерії та права), та запровадити підвищені диференційовані ставки для таких видів діяльності для третьої групи платників податків.

"Крім того, цифровізація та краща інтеграція даних, зокрема за допомогою нашої нової системи "Обрій" допоможуть вирішити проблему неформальної зайнятості", – заявлено в меморандумі.

Щодо посилення процесу призначення членів наглядових рад держкомпаній, то мова йде про зміну структури номінаційного комітету з призначення членів наглядових рад постановою Кабміну, яка вимагатиме від усіх учасників комітету дотримання суворих правил конфіденційності; дозволить враховувати громадянство лише як другорядний фактор між кандидатами, які мають однакові кваліфікації; посилювати процедури оцінки шляхом попереднього узгодження питань для співбесіди та обміну проєктами оцінок до проведення співбесід, розробляти щорічну оцінку ефективності наглядових рад Мінфінансів та пов'язувати повторне призначення з її результатами та вимагати від Мінфіна вести базу кандидатів з високими оцінками, отриманими в попередніх процесах відбору, для майбутніх вакансій.

До кінця червня 2026 року необхідно подати до парламенту поправки до Податкового кодексу, зокрема для приведення правил трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів ОЕСР та імплементації статті 4 ATAD ЄС, а також затвердити оновлену стратегію державних компаній, яка враховує цілі приватизації та можливості поширення заходів захисту, передбачених статтею 7 Закону про банки та банківську діяльність, на всі державні банки, що мають системне значення.

Такий же термін мають ще два маяки: впровадити шляхом набрання чинності критично важливу систему нагляду за ризиками третіх сторін, а також НАЗК має видати нові правила, що встановлюють систему перевірки декларацій про активи на основі ризиків, надаючи пріоритет високопосадовцям у визначених сферах високого ризику.

Потім до кінця липня необхідно опублікувати технічний аналіз, в якому кількісно оцінюються витрати на поточну QFA в електроенергетиці, газопостачанні та опаленні, частота надання існуючих субсидій, а також фінансово стійкі сценарії реформ для досягнення поступового відшкодування витрат при забезпеченні належного захисту вразливих споживачів, з урахуванням висновків технічної допомоги МВФ Міністерству енергетики.

Останні три структурних маяки мають термін виконання кінець грудня цього року: створити проєкт централізованого сховища даних для податкової та митної адміністрацій; посилити структури та процеси прийняття рішень НКЦПФР шляхом внесення змін до закону про НКЦПФР з метою приведення управління у відповідність до Конституції та впровадження дворівневої структури управління, включаючи наглядову раду з чітко визначеними ролями та обов'язками та призначити всіх членів Рахункової палати з числа перевірених кандидатів відповідно до законодавчих поправок наприкінці 2024 року.

Зазначається, що до кінця квітня цього року має бути створена Консультативна група експертів (КГЕ) та призначено шість її членів, завданням якої буде перевірка кандидатів до складу членів Рахункової палати.

Нагадаємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів США.