Люди були на роботі, є загиблі: росіяни знищили аграрне підприємство на Сумщині

Російські окупанти 27 лютого атакували аграрне підприємство у Щосткинському районі Сумської області.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За повідомленням, через удар у Ямпільській громаді загинули дві працівниці агропідприємства – жінки 72 та 67 років. Їх дістали з-під завалів.

Ще одна працівниця, 60-річна жінка, отримала важкі поранення. Її госпіталізовано, лікарі надають необхідну допомогу.

Сумська ОВА

Знищене підприємство Сумська ОВА

"Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми. Люди були на роботі", – зазначив Григоров.

Нагадаємо:

Росіяни у ніч на 27 лютого вчергове обстріляли портову та припортову інфраструктуру на Одещині.