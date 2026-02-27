Люди були на роботі, є загиблі: росіяни знищили аграрне підприємство на Сумщині
Росіяни знищили підприємство на Сумщині
Сумська ОВА
Російські окупанти 27 лютого атакували аграрне підприємство у Щосткинському районі Сумської області.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За повідомленням, через удар у Ямпільській громаді загинули дві працівниці агропідприємства – жінки 72 та 67 років. Їх дістали з-під завалів.
Ще одна працівниця, 60-річна жінка, отримала важкі поранення. Її госпіталізовано, лікарі надають необхідну допомогу.
"Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми. Люди були на роботі", – зазначив Григоров.
