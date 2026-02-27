Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання грошей на ремонті Трипільської ТЕС

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 19 млн грн готівки

Правоохоронці ліквідували масштабну схему привласнення понад 50 млн грн під час аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції (Київська область), які були виділені після російських обстрілів.

Про це повідомили Нацполіція, СБУ та Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, до організації схеми причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи.

У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн.

Підозрювані штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту, а отриману різницю розподілили між усіма учасниками схеми.

За даними слідства, підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30% вища за ринкову.

Таким чином, протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та перевели в готівку майже 50 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 19 млн грн готівки.

"Наразі шістьом фігурантам, серед них троє організаторів схеми, двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що БЕБ спільно з СБУ викрили колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго" у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн.