Росія знову атакувала портову інфраструктуру на Одещині: які наслідки

Віктор Волокіта — 27 лютого, 11:29
Росіяни у ніч на 27 лютого вчергове обстріляли портову та припортову інфраструктуру на Одещині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки пожеж.

"Ворог продовжує бити по морській логістиці. З початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден", - розповів Кулеба.

Попри це, як зазначив міністр, український морський коридор працює, оброблено понад 176 млн тонн вантажів, з них понад 150 млн тонн - зерно.

Нагадаємо:

Вночі 26 лютого Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині, ворог також влучив по території дитячої залізниці на Харківщині.

