На ЗАЕС оголосили тимчасове припинення вогню – МАГАТЕ

Семен Рубан — 27 лютого, 15:30
На ЗАЕС оголосили перемир’я для проведення ремонту
Україна та Росія за посередництва МАГАТЕ домовилися про місцеве тимчасове перемир'я, щоб відновити резервне електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Про це пише Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі також повідомив, що проводиться розмінування, аби забезпечити доступ ремонтних бригад до електростанції.

Російський державний ЗМІ "РИА новости" з посиланням на голову "Росатома" Алєксєя Ліхачєва повідомляє, що зараз спеціалісти МАГАТЕ спостерігають за ремонтом ЛЕП "Феросплавна-1" з напругою 330 кіловольт. Її було відключено 10 лютого 2026 року внаслідок бойових дій.

Нагадаємо:

У січні 2026 року "Ферославну-1" вже ремонтували в рамках іншого тимчасового припинення вогню.

У грудні 2025 року Президент Володимир Зеленський заявляв, що під час мирних перемовин з Росією щодо питання ЗАЕС немає консенсусу, але якщо станція залишиться за росіянами – вона не буде працювати.

