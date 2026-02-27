На ЗАЕС оголосили тимчасове припинення вогню – МАГАТЕ

На ЗАЕС оголосили перемир’я для проведення ремонту

Україна та Росія за посередництва МАГАТЕ домовилися про місцеве тимчасове перемир'я, щоб відновити резервне електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Про це пише Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі також повідомив, що проводиться розмінування, аби забезпечити доступ ремонтних бригад до електростанції.

Російський державний ЗМІ "РИА новости" з посиланням на голову "Росатома" Алєксєя Ліхачєва повідомляє, що зараз спеціалісти МАГАТЕ спостерігають за ремонтом ЛЕП "Феросплавна-1" з напругою 330 кіловольт. Її було відключено 10 лютого 2026 року внаслідок бойових дій.

Нагадаємо:

У січні 2026 року "Ферославну-1" вже ремонтували в рамках іншого тимчасового припинення вогню.

У грудні 2025 року Президент Володимир Зеленський заявляв, що під час мирних перемовин з Росією щодо питання ЗАЕС немає консенсусу, але якщо станція залишиться за росіянами – вона не буде працювати.