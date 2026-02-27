У НАБУ назвали умову, за якої платники "відкатів" у справі Міндіча уникнуть кари

Підрядники "Енергоатома", які платили відкати у схемі Міндіча, можуть уникнути кримінальної відповідальності — але лише якщо самі прийдуть у НАБУ із зізнанням раніше, ніж детективи встановлять факт хабаря.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв'ю "Суспільне".

"Якщо повідомити нам завчасно до того моменту, як ми це розкриємо… це буде сприяти і слідству, і тим, хто давав ці хабарі", — сказав Кривонос, пояснивши, що таке звернення розцінюватиметься як співпраця зі слідством.

На уточнення журналістів, чи може це "звільнити від кримінальної відповідальності", Кривонос відповів ствердно й наголосив, що ключова умова зробити це до моменту, коли НАБУ встановить епізод і повідомить про підозру за давання хабаря.

Нагадаємо:

За версією слідства, з 2021 по 2025 рік злочинна організації у справі "Мідас" відмила 12,9 млн доларів корупційних коштів на користь ексміністра енергетики Германа Галущенка, який у документах проходить під кодовим ім'ям "Сігізмунд".

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.