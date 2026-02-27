Свириденко розповіла, чи чекати на "фінансову трагедію" в квітні

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд не очікує "жодної катастрофи" у квітні з фінансуванням держбюджету, попри дискусії навколо дефіциту коштів та виконання умов міжнародних партнерів.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у ВР.

За її словами, Рада директорів МВФ затвердила нову 48-місячну програму розширеного фінансування EFF для України на $8,1 млрд, а перший транш близько $1,5 млрд очікують найближчими днями — кошти мають піти на бюджетну підтримку, перекриття дефіциту та макрофінансову стабільність.

Свириденко також наголосила, що без програми МВФ Україна не отримає кредиту ЄС на 90 млрд євро, і перший транш у межах цього інструменту уряд розраховує отримати у квітні 2026 року.

Водночас вона підкреслила, що державі потрібно виконати "домашню роботу" щодо зобов'язань у межах програми.

Нагадаємо:

Раніше голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев попереджав про ризик нестачі коштів на фінансування видатків уже у квітні.