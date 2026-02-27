Українська правда
МВФ ухвалив нову чотирирічну програму фінансування для України

Віктор Волокіта — 27 лютого, 09:00
МВФ ухвалив нову чотирирічну програму фінансування для України
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів США.

Джерело: Свириденко у соцмережах

Деталі: За словами Свириденко, найближчим часом Україна отримає перший транш — близько 1,5 млрд доларів, які спрямують "на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності".

Пряма мова Свириденко: "Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки".

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу".

Деталі: Свириденко зазначила, що, окрім фінансування від ЄС, йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

Пряма мова Свириденко: "Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації".

Нагадаємо:

МВФ погодився скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і збереження військового збору.

У січні повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому, але це залежатиме, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).

