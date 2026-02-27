"ArcelorMittal Кривий Ріг" зупиняє роботу ливарно-механічного заводу

Компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняє "Ливарно-механічний завод".

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Закрити допоміжний підрозділ основного виробництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішив через економічні та ринкові обставини, в яких компанія працює в Україні в умовах повномасштабної війни.

Ідеться про одн з найбільших машинобудівних підприємств України. Роботу втратять 1700 осіб, а разом із закриттям цеху Блюмінг та пов'язаних виробничих процесів, кількість скорочень робочих місць перевищить 2400, зазначили у компанії.

"Рішення про припинення виробничої діяльності ЛМЗ – дочірньої компанії АрселорМіттал Кривий Ріг – набирає чинності через три місяці з дати оголошення", – повідомив АМКР.

Ключовою причиною цього кроку стала енергетична криза, з якою компанія стикається під час воєнного часу, зокрема надзвичайно висока вартість електроенергії в Україні, пояснили у пресслужбі АМКР.

"Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру спричинили дефіцит електроенергії та необхідність імпортувати електроенергію за ще вищими цінами. Це призвело до значного зростання собівартості продукції, що ще більше погіршило економічну доцільність виробництва металургійної продукції", – пояснили у компанії.

З початку війни вартість електроенергії для промислових виробників зросла майже втричі, зазначає АМКР.

Порівняно з 2024 роком, коли ми звернулися до Уряду України з проханням терміново розробити заходи щодо стримування зростання цін на електроенергію та підтримки виробників гірничодобувної та металургійної промисловості, ціна на електроенергію зросла зі 120 доларів США за МВт·год ( у 2 кв. 2024 р.з поставкою без ПДВ) до 230 доларів США у лютому 2026 року, досягаючи в пікові години до 370 доларів США за МВт·год.

"Часті відключення електроенергії, спричинені пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок атак агресора, призвели до значного падіння нашого виробництва", – пояснили у компанії.

Через дефіцит електроенергії у січні 2026 року порівняно з показниками листопада 2025 року спостерігалося зниження виробництва чавуну на 30%, виробництва сталі – на 40%, прокату – до 60%

"Обидва ці аспекти, що складають енергетичну кризу, роблять виробництво сталі економічно невигідним, що, своєю чергою, призводить до відсутності внутрішніх замовлень на ЛМЗ", – говориться у повідомленні

Додатковим негативним чинником стало рішення Європейської Комісії запровадити CBAM (Механізм транскордонного коригування вуглецевих викидів) з 1 січня 2026 року без будь-яких винятків та перехідного періоду для українських виробників.

Як пояснили у пресслужбі АМКР, це призвело до втрати європейського ринку для значної частини українських металургійних виробників, що критично вплинуло на обсяги виробництва та завантаженість окремих підрозділів та потужностей.

Компанія запевняє, що доклала значних зусиль для переорієнтації продажів на ринок Європейського Союзу після початку повномасштабної війни.

"Фактично, цей ринок був побудований з нуля у надзвичайно складних умовах. Однак впровадження CBAM без урахування реалій війни в Україні зірвало ці зусилля", – пояснили у пресслужбі.

Втрата європейського ринку погіршила ситуацію з отриманням достатніх обсягів внутрішніх замовлень для забезпечення роботи ЛМЗ у найближчому майбутньому.

У компанії зазначили, що працівники ЛМЗ отримають пропозиції роботи в АрселорМіттал Кривий Ріг з можливістю перенавчання за рахунок роботодавця. Також будуть застосовані всі інші процедури та гарантії, передбачені чинним законодавством України.

ЛМЗ включає низку машинобудівних ланцюгів та такі виробничі галузі, як ливарне, ковальсько-пресове, термічне, зварювальне та наплавочне виробництво, механічна обробка, металообробка та складання, виробництво гумотехнічних та технічних виробів, ремонт механічних виробів та інші.

