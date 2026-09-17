Новини 17 вересня: сувора економія бюджету

Про санкції проти РФ: Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Після цього документ має надійти на підпис очільнику Білого дому Дональду Трампу.

Про Смілянського та НБУ: прем'єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч уряду, Національного банку та Укрпошти, щоб врегулювати конфлікт, який загострився після вимоги регулятора відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва компанією.

Про атаки РФ: російська атака серйозно пошкодила вокзал у Берестині (Харківська область) та інфраструктуру кільцевої електрички в Києві, а окремі пасажирські поїзди підуть резервним маршрутом із затримкою приблизно на шість годин.

Вночі російські війська завдали ударів по об'єктах Київводоканалу, що спричинило перебої з водопостачанням на лівому березі та в окремих районах правого берега столиці.

Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів: капітан загинув, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по зупиненій Запоріжсталі, одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень.

Про облікову ставку: Правління Національного банку (НБУ) підвищило облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення проінфляційних ризиків.

Про скорочення видатків: через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.

Будівельна компанія "Автострада" зупиняє роботи, які мала оплатити держава оскільки Мінфін зупинив фінансування капітальних видатків.

Про страхування: уряд розширив існуючу програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій.

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