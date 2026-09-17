"Автострада" зупиняє роботи – Мінфін заморозив капітальні видатки

Будівельна компанія "Автострада" зупиняє роботи, які мала оплатити держава оскільки Мінфін зупинив фінансування капітальних видатків.

Про це повідомив власник компанії "Автострада" Максим Шкіль.

"Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків", – написав він у Facebook.

"Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома".

У звʼязку з цим "Автострада" вимушена зупинити роботи по всіх обʼєктах, заявив він.

Зазначимо, що "Автострада" — одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. Зокрема, вона будує дороги та нові станції метро в Києві.

Нагадаємо:

Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року, повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".

10 вересня Міністр фінансів, коментуючи необхідність ухвалення парламентом непопулярних реформ, прописаних у програмах співпраці з МВФ та ЄС, наголосив, що почав обмежувати деякі видатки. "Ми вимушено застосовуємо заходи із обмеження видатків", – заявив він на засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів.

14 вересня про складну ситуацію з державними фінансами повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, затримка із голосуванням необхідних законопроєктів у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.