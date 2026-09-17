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"Автострада" зупиняє роботи – Мінфін заморозив капітальні видатки

Андрій Муравський — 17 вересня, 19:20
Автострада зупиняє роботи – Мінфін заморозив капітальні видатки
Фото ілюстративне
Агентство відновлення

Будівельна компанія "Автострада" зупиняє роботи, які мала оплатити держава оскільки Мінфін зупинив фінансування капітальних видатків.

Про це повідомив власник компанії "Автострада" Максим Шкіль.

"Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків", – написав він у Facebook.

"Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома".

У звʼязку з цим "Автострада" вимушена зупинити роботи по всіх обʼєктах, заявив він.

Зазначимо, що "Автострада" одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. Зокрема, вона будує дороги та нові станції метро в Києві.

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Нагадаємо:

Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року, повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".

10 вересня Міністр фінансів, коментуючи необхідність ухвалення парламентом непопулярних реформ, прописаних у програмах співпраці з МВФ та ЄС, наголосив, що почав обмежувати деякі видатки. "Ми вимушено застосовуємо заходи із обмеження видатків", – заявив він на засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів.

14 вересня про складну ситуацію з державними фінансами повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, затримка із голосуванням необхідних законопроєктів у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

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"Автострада" зупиняє роботи – Мінфін заморозив капітальні видатки
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