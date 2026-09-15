Уряд схвалив проєкт бюджету на 2027 рік: що він передбачає

Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передадуть на розгляд Верховній Раді.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті парламенту ввечері 15 вересня.

Згідно із проєктом, видатки бюджету у 2027 році очікуються на рівні 7,27 трлн грн, а доходи в обсязі 5,65 трлн грн.

Більша частина видатків, 66,8% бюджету, припадає на безпеку та оборону. Зокрема, на потреби Міністерства оборони передбачено 3,76 трлн грн, що на 320 млрд грн більше, ніж у плані видатків відомства на 2026 рік.

На соціальне забезпечення уряд передбачив 540 млрд грн (на 15,5% більше, ніж у 2026 році), на освіту - 328,5 млрд грн (+21,6%), охорону здоровя - 292,5 млрд грн (+13,9%).

Також уряд заклав до бюджету підвищення зарплат вчителів на 65% та лікарів і медсестер.

"Понад 131 млрд грн із запланованих доходів з'являться, лише якщо парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 в.п. і акцизи на пальне на 4 в.п. (Я особисто оцінюю такі зміни, як малоймовірні).

Крім того, якщо Рада продовжить дію податку на прибуток банків у розмірі 50%, а Президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 млрд грн", – повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Після представлення проєкту бюджету на 2027 рік в Раді народні депутати мають подати правки до 1 жовтня, далі – Бюджетний комітет готує проєкт до розгляду. Перше читання очікується в парламенті в кінці жовтня.

Нагадаємо:

Проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає зростання реального ВВП на 1,3%, а також зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень.

За словами премʼєра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

На початку вересня уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що через затримку необхідних голосувань Україна ризикує втратити частину $29,5 млрд міжнародного фінансування.

Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати й оборону.

Курс долара на кінець 2027 року має становити 48,3 грн за долар.