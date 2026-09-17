РФ пошкодила вокзал у Берестині: поїзди затримаються до шести годин

Російська атака серйозно пошкодила вокзал у Берестині (Харківська область) та інфраструктуру кільцевої електрички в Києві, а окремі пасажирські поїзди підуть резервним маршрутом із затримкою приблизно на шість годин.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

У момент удару пасажири та працівники вокзалу в Берестині перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Компанія обстежує пошкодження, скасовувати поїзди до міста не планують.

Фото: Перцовський

У Києві пошкоджена інфраструктура станції "Микільська Слобідка". Kyiv City Express курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця – Почайна. На відновлення знадобиться близько доби.

Також пошкоджені скло та двері електропоїзда, депо й кілька інших об'єктів залізниці.

Поїзди №7/8 Одеса – Харків та №53/54 Дніпро – Одеса прямуватимуть резервним маршрутом. Орієнтовний час у дорозі збільшиться на шість годин.

Нагадаємо:

27 серпня через російські обстріли поїзди "Укрзалізниці" затримувалися більш ніж на 10 годин. Зокрема, поїзд Харків – Хелм запізнювався на 11 годин 30 хвилин.

13 вересня в різних регіонах країни поїзди затримувалися від 1 до 10 годин через евакуації та об'їзди.