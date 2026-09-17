РФ атакувала судно, що прямувало до українського порту: загинув капітан
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Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів: капітан загинув, ще троє членів екіпажу дістали поранення.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Удар стався 17 вересня. Інформацію про стан судна наразі уточнюють.
У міністерстві наголосили, що Росія систематично атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі.
Нагадаємо:
У липні російські ракети влучили у вантажне судно Golden Leo поблизу Одеського порту. Тоді загинули дев'ятеро членів екіпажу та український морський лоцман, ще вісьмох моряків урятували.