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РФ атакувала судно, що прямувало до українського порту: загинув капітан

Артур Крижний — 17 вересня, 11:18
РФ атакувала судно, що прямувало до українського порту: загинув капітан
Ілюстративне фото
Фото: Getty Images

Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів: капітан загинув, ще троє членів екіпажу дістали поранення.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Удар стався 17 вересня. Інформацію про стан судна наразі уточнюють.

У міністерстві наголосили, що Росія систематично атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі.

Нагадаємо:

У липні російські ракети влучили у вантажне судно Golden Leo поблизу Одеського порту. Тоді загинули дев'ятеро членів екіпажу та український морський лоцман, ще вісьмох моряків урятували.

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