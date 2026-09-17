Мінфін відклав видатки на підготовку енергетики до зими на грудень через брак коштів – Підласа

Через проблеми із отриманням міжнародного фінансування Міністерство фінансів відклало на грудень капітальні видатки, заплановані у вересні-листопаді цього року. Зокрема видатки на підготовку енергетики до зими.

Про це повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".

"Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", – зазначила вона.

За словами голови Бюджетного комітету, наразі уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетного сектору економіки. Однак ситуація із бюджетом залишається напруженою.

Зокрема, за словами Підласи, уряду довелося перенести з вересня на кінець року 39 млрд грн капітальних видатків, які було заплановано здійснити цього місяця.

"Але, коли ми говоримо про капітальні видатки, то ми розуміємо, що відкладення їх на грудень означає, що у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити", – додала вона.

Підласа також підтвердила, що відкладання на грудень стосується і видатків на реалізацію "планів стійкості" та підготовку до зими.

"Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов'язання, то ми не просто так це говоримо", – додала очільниця Бюджетного комітету.

Ціна провалених реформ

Брак фінансування виник через те, що уряд та парламент вчасно не виконали зобов'язання в межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги.

Наприклад, законопроєкт про скасування пільги на безмитне ввезення міжнародних посилок Рада мала ухвалити в цілому до кінця серпня, аби в середині вересня отримати транш від ЄС.

"Однак ми ухвалили законопроєкт в середині вересня, тобто у кращому разі гроші прийдуть вкінці жовтня – на 2 місяці пізніше. Але на ці гроші були розраховані видатки", – підкреслила Підласа.

На 2026 рік було передбачено отримати міжнародного фінансування в обсязі 50,8 млрд дол., але, через затримки із виконанням вимог, Україна отримала лише близько 21 млрд дол. Тобто, більша частина передбаченого у бюджеті фінансування досі не надійшла.

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Нагадаємо

10 вересня Міністр фінансів, коментуючи необхідність ухвалення парламентом непопулярних реформ, прописаних у програмах співпраці з МВФ та ЄС, наголосив, що почав обмежувати деякі видатки. "Ми вимушено застосовуємо заходи із обмеження видатків", – заявив він на засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів.

"Я сподіваюся, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є", – додав він.

14 вересня про складну ситуацію з державними фінансами повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, затримка із голосуванням необхідних законопроєктів у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.